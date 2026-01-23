Haberler

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı 5-10 cm arasında değişirken, Karayolları ekipleri trafiği açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren saat 23.00 sıralarında başladığı ve Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Kar kalınlığı 5 ile 10 santime kadar ulaştı.

Antalya genelinde ve ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Gündüz saatlerinde Akseki ve çevresi ile 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Alacabel mevkiinde çok sayıda iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Bölge trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı, Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yolu trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
