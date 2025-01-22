Akseki-Seydişehir Karayolu Tır Trafiğine Kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda saat 14.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Akseki- Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Buzlanma ve tipi nedeni ile saat 17.30'dan itibaren Akseki- Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile tuzlama çalışmaları sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santime kadar yükseldiği bildirildi. - ANTALYA