Akseki'de Yağış Nedeniyle Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Hüseyin Ç. idaresindeki 06 DHT 921 plakalı ticari minibüs, Yarpuz Mahallesi yakınlarına geldiğinde havanın yağışlı, zeminin ıslak olmasından dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarparak devrildi. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezine ihbar ederek olay yerine ambulans, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ticari minibüs sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. hafif yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA