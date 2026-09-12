Haberler

Akseki’de Gidengelmez Dağları bozuk ormanlık alanda yangın

Akseki’de Gidengelmez Dağları bozuk ormanlık alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları’nda bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bölgedeki yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, ekiplerin yangın alanına yaklaşık 2 saatte ulaşabildiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler yangın bölgesine 2 saatte ulaştı

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın bölgesine ulaşarak karadan müdahaleye başladığı belirtildi.

2 helikopterle havadan müdahale

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter sevk edilirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiği bildirildi.

Kaçak avcı şüphesi

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu

Günlerdir aranıyordu! Kara Haydar'ın eşiyle ilgili yeni gelişme
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2.600 metrede ziyaretçi akını
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç
Rizespor, 10 kişi kalmasına rağmen kazandı

10 kişiyle kazandılar!
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama