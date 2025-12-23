Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Akşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 3 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler G.D., C.Ö. ve D.U.'nun üzerlerinde yapılan aramalarda toplam bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. ve C.Ö. savcılık sorgusu sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA