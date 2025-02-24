SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Akşehir'de Polis Denetimlerinde 7 Kişi Cezaevine Gönderildi

Akşehir'de Polis Denetimlerinde 7 Kişi Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan polis denetimlerinde aranan 4 şahıs ve 3 tutuklama ile birlikte toplam 7 kişi cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve oldukça fazla miktarda uyuşturucu hap, esrar ve bonzai ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 4 şahıs ile birlikte 7 kişi cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. İlçede polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sorgulamalarda 4 şahsın çeşitli suçlardan toplam 16 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler gözaltına alındı. 20 kişi hakkında uyuşturucu madde suçlarından adli işlem başlatılırken, 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aranan 4 kişi ile birlikte toplam 7 şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 800 adet uyuşturucu hap, 25.5 gram esrar ve 35 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, denetlemelerde; 22 iş yeri ve 115 kişi hakkında kimlik bildiriminde bulunmamak, kapalı alanda tütün mamülü kullandırmak gibi çeşitli maddelerden işlem yapıldı. 970 araç ve sürücüsünün sorgulandığı denetimlerde, 22 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulurken, 9 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi, 347 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza kesildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Meslektaşı ile aşk yaşıyor
img

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
img

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.