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Akşehir'de operasyonda 23 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Akşehir'de operasyonda 23 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 gram metamfetamin ve 47 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 gram metamfetamin ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği belirlenen Y.E. isimli şüpheli takibe alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve beraberindeki aramalarda 23 gram metamfetamin ile 47 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin Akşehir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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