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Akşehir'de Fason Silah Parçalarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda fason silah parçaları ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde fason silah parçalarıyla yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında İstanbul plakalı araçta merdiven altı fason üretim silah parçaları olduğunu ve aracın Isparta tarafından geldiğini tespit etti. Takibe alınan araç, Yeni Antalya yolu Engili yol kavşağında durduruldu. Araçta bulunan araç sürücüsü Y.S. gözaltına alınırken, İstanbul plakalı araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta arama yapan polis ekipleri, 2 adet glock marka tabanca kabzası, 3 adet sürgü, 3 adet namlu, 2 adet şarjör, 22 adet 9*19 mm tabanca mermisi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli Y.S. hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Akşehir Konya Haberler

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