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Aksaray Yenikent'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli JASAT operasyonuyla tutuklandı

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Aksaray Yenikent'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli JASAT operasyonuyla tutuklandı
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Aksaray'ın Yenikent beldesinde telefon hatlarındaki haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli JASAT araştırması sonucu yakalandı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı; ikametlerinde merdiven, demir kesme makası, kerpeten ve kablo parçaları ele geçirildi.

Aksaray'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli JASAT ekiplerinin takibi sonucu operasyonla yakalandı. 2 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesi sınırlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki telefon hatlarında meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yapılan çalışmada 2 şüpheliyi belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimlikleri tespit edilen H.H.G. (20) ve R.A.T. (23) isimli şahısların peşine düşen JASAT ekipleri Aksaray merkezde yaptığı operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet merdiven, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kerpeten, 2 adet eldiven ve kablo parçaları ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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