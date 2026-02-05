Aksaray Valisi Duru: 'Gençlerimizi bağımlılıktan korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz'

Aksaray Valisi Murat Duru, "Gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz bağımlılıktır. Özellikle gençlerimizi her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Valilik ek binada gerçekleştirilen aylık asayiş toplantısına Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer de katıldı. Toplantıda konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, "2026 yılı Ocak ayı içerisinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon düzenlenmiş 5 kişi gözaltına alınmıştır. Bu süreçte Salihler şehri Aksaray'da çok şükür herhangi bir terör eylemi yaşanmamıştır. Asayiş suçlarıyla mücadelemizi kişilere karşı işlenen suçlar, malvarlığına karşı işlenen suçlar, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı olmak üzere üç ana başlıkta değerlendiriyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2025 yılı Ocak ayında 399 iken, 2026 yılı Ocak ayında 363'e düşmüş, yüzde 9 oranında azalma sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılı Ocak ayında 147 iken 2026 yılı Ocak ayında 117'ye gerilemiş, yüzde 20 oranında azalma görülmüştür. Ruhsatsız silah ve kaçak silah operasyonlarında 17 tabanca, 26 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 33 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 332 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. 2026 yılı Ocak ayı içerisinde 7 operasyon gerçekleştirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştır. Üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de uyuşturucu ile mücadeledir. Ocak ayı içerisinde 156 operasyon yapılmış, 187 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 17 gr esrar, bin 430 gram bonzai, 205 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 6 bin 844 adet sentetik ecza ve 7 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz bağımlılıktır. Özellikle gençlerimizi her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Üstelik, bu mücadeleyi yalnızca kriminal tedbirlerle değil, eğitim, kültür, sanat ve sosyolojik boyutlarıyla birlikte ele alacağız. Siber olayları çerçevesinde Ocak ayı içerisinde 60 şahıs veya hesapta suç unsuru, terörle iltisaklı 27 şahıs tespit edilmiş, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 6 operasyon yapılmış, 5 kişi gözaltına alınmış ve tutuklama olmamıştır. Trafik denetimlerinde çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servisleri başta olmak üzere 2025 Ocak ayında 51 bin 122 araç denetlenmiş, 2026 Ocak ayında 49 bin 206 araç denetlenmiştir. İşlem yapılan araç sayısı 18 bin 729'dan 15 bin 96'ya düşmüştür. Trafikte huzur ve güvenliği sağlamak adına denetimlerimiz artarak devam edecektir. Gecesini gündüzüne katan, büyük bir fedakarlıkla görev yapan, emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde duyarlılıklarıyla bizlere güç veren, her zaman yanımızda olan Aksaraylı kıymetli hemşerilerimize ve siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY