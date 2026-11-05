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Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

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Aksaray-Nevşehir karayolu Alayhan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonuvu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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