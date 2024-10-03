Üye Girişi
Haberler

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ekim 2024 tarihinde Aksaray merkezli olarak gerçekleştirilen ve 17 ilde yürütülen uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele operasyonunda gözaltına alınan 159 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu, silah ve nakit para ele geçirildi.

Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Ekim tarihinde yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

Operasyon, 1 Ekim 2024 tarihinde şafak vakti Aksaray merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ve "Narkoçelik-41" ismi verilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda 17 ilde eş zamanlı olarak şüpheli adreslerine baskın yapıldı. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da, 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyette sorgusu tamamlanan 20 şüpheli bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para, uyuşturucu, tabanca ve tüfekler ele geçirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa aksaray Suç

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!
title