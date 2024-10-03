Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Ekim tarihinde yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

Operasyon, 1 Ekim 2024 tarihinde şafak vakti Aksaray merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ve "Narkoçelik-41" ismi verilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda 17 ilde eş zamanlı olarak şüpheli adreslerine baskın yapıldı. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da, 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyette sorgusu tamamlanan 20 şüpheli bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para, uyuşturucu, tabanca ve tüfekler ele geçirildi. - AKSARAY