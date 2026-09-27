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Aksaray Güzelyurt'ta motosiklet otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

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Aksaray Güzelyurt'ta motosiklet otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Yeni Mahalle Vali Sebati Buyuran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan caddeye çıkan İlyas P. idaresindeki plakasız motosiklet, caddede seyreden Senem A. yönetimindeki 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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