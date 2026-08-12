Haberler

Aksaray'da elektrik panelinden çıkan yangın çatıya sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle çıkan yangın, asansör boşluğundan çatıya ulaşarak alev topuna döndü. 5 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan ve çatıya kadar ulaşarak alev topuna dönen yangın 5 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6629. Sokak'ta bulunan Berat Apartmanı'nın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede asansör havalandırmasından çatıya kadar yükseldi. Çatının bir bölümünü saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının adeta alev topuna döndüğü yangın 5 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürülebildi. Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son

Ünlü çift resmen evlendi!

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Peş peşe zamlar sonrası bakanlık harekete geçti! Vergi düşürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı

Pankartı söküp bunları söylediğine pişman oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ayrıldığı gruba yeniden katıldı
Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti: Sevgilisi yeşil sahalardan

Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti