Aksaray'da elektrik panelinden çıkan yangın çatıya sıçradı

Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan ve çatıya kadar ulaşarak alev topuna dönen yangın 5 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6629. Sokak'ta bulunan Berat Apartmanı'nın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede asansör havalandırmasından çatıya kadar yükseldi. Çatının bir bölümünü saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının adeta alev topuna döndüğü yangın 5 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürülebildi. Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı