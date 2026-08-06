Aksaray’da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da yasa dışı bahis oynatılmasında para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest kalırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde 2 adrese yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da yasa dışı bahis ile para nakline aracılık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahısların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Yasa dışı bahis" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında MASAK verileri üzerinde yapılan inceleme ve analizler sonucunda yasa dışı bahis oynatılmasında para nakline aracılık ettikleri tespit edilen M.G. (28), F.G. (21) ve H.E. (21) olmak üzere 3 şüphelinin adresleri belirlendi. Aksaray merkezde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 1 adet bilgisayar ele geçirilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.G. ve F.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken H.E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı