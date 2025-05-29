Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Yarım Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Yarım Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde jandarma, bir şahsın evine yaptığı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 508.91 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da bir şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma yarım kilo uyuşturucu ve tabancalar ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir eve gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ağaçören ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ile tabanca bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ü.Y. isimli şahsın evine yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 26 adet uyuşturucu içme aparatı ve 3 ayrı şişede içime hazırlanmış toplam 508.91 gram uyuşturucu (metamfetamin) madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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