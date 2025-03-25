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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'da jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan M.A.K. ve A.M. adlı iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda 230 gram sentetik kannabinoid bonzai, 8 gram sıvı amfetamin ve 70 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzenine savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, kimlikleri belirlenen M.A.K. ve A.M. isimli şahısları takibe aldı. Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri 2 şahsın merkez ilçedeki evine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve evinde yapılan aramalarda 230 gram sentetik kannabinoid bonzai, 8 gram sıvı amfetamin, 70 ml aseton sıvısı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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