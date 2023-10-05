Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalarla 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 2 şüphelinin kimlik ve ikamet adreslerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 25 gram sentetik cannabinoid bonzai, bin 105 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet kasatura ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.