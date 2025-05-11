Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis, 3 şahsı uyuşturucularla yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri, isimleri belirlenen B.K., K.Ö. ve İ.K. isimli şahısları takibe aldı. Bir hafta boyunca şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takip eden narkotik ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı adrese ve bir otomobile yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 170 gram bonzai, 7 gram amfetamin, 10 gram metamftamin, 40 adet uyuşturucu hap, 3 adet aseton ve 1 adet elek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY