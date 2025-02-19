Aksaray'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Uyuşturucu madde suçundan 2 aydır aranan F.A., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Aksaray'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "Uyuşturucu madde satın almak, kullanmak" suçundan 2 aydır aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın izini sürdü. Ekipler şahsın Aksaray merkezde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY