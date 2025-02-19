Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İmamoğlu'ndan 'uzaktan çalışma' çağrısı

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, İmamoğlu'ndan kritik bir çağrı geldi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

Aksaray'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu madde suçundan 2 aydır aranan F.A., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "Uyuşturucu madde satın almak, kullanmak" suçundan 2 aydır aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın izini sürdü. Ekipler şahsın Aksaray merkezde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.