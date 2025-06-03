Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Polisten FETÖ ile Mücadele ve Silah Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Polisten FETÖ ile Mücadele ve Silah Ele Geçirildi
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Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 66,59 gram kokain, ruhsatsız tabancalar, bir tüfek ve FETÖ'ye ait bir dolar ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis uyuşturucularla birlikte tabaca, tüfek, mühimmat ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait F serisi 1 dolar ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 1 şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri ismi belirlenen şüpheliye yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan polis belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.K. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 66,59 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör, 285 adet tabanca mermisi, 42 adet tüfek kartuşu, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen F seri numaralı 1 dolar ve suçtan elde edilen 39 bin 950 lira ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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