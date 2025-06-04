Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 612 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 612 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Aksaray merkezde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evinde sentetik ecza uyuşturucu hap bulunan H.M. isimli şahıs tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine başlatıldı ve 612 adet hap ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın Konya'dan Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliğini belirlediği şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahsın Aksaray'a gelişinden ikametine kadar izleyen jandarma, H.M. isimli şüphelinin eve girmesiyle operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 612 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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