Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 3 şahsı uyuşturu maddelerle birlikte yakalarken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine kondu.

Operasyon, Aksaray merkez ilçede bir eve yönelik yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, adres ve kimlikleri belirlenen Ö.C.Y., M.G. ve N.S. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kaldığı eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerinde, evde ve araçlarında yapılan aramalarda 464 gram sentetik kannobinoid bonzai, 4 adet sentetik ecza hap, 130 ml aseton sıvısı ve 13 adet makaron içerisinde kannabinoid bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.