Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Operasyon Aksaray merkez ilçede gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şüpheliyi Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Yapılan takipte yeterli delile ulaşan NSM ekipleri şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 12 parça halinde 302,87 gram sentetik kannabinoid, 1 adet aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY