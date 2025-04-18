Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray merkezinde düzenlenen narkotik operasyonunda 302,87 gram sentetik kannabinoid ile yakalanan bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takip ederek gerekli delillere ulaştı ve operasyon gerçekleştirdi.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Operasyon Aksaray merkez ilçede gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şüpheliyi Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Yapılan takipte yeterli delile ulaşan NSM ekipleri şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 12 parça halinde 302,87 gram sentetik kannabinoid, 1 adet aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.