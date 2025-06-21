Aksaray'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi Seleci Tolu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova beldesinden Aksaray istikametine seyreden O.D.idaresindeki 35 KCN 19 plakalı Audi marka otomobil, Seleci Tolu köyü girişinde tali yoldan dönmek için yola çıkan N.Y.yönetimindeki 68 DF 408 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken traktör yola devrildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan O.D.ile traktörde yolcu olarak bulunan N.Y.olmak üzere 4 kişi yaralandı. Köydeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, 4 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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