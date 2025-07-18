Aksaray'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarpıp yola savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yani sanayiden şehir merkezi istikametine seyreden Hüseyin Ö. (33) idaresindeki 68 AEA 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Ardından yola savrulan otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil ağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin araştırma yaptığı kazayla ilgili Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY