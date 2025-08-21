Aksaray'da Trafik Kazası: İki Araç Hurdaya Döndü, Yaralı Yok

Aksaray'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet Berdan Ç. (21) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Tolga S. (22) yönetimindeki 34 KD 2931 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yolda savrulurken, yabancı plakalı otomobil trafik ışık direğini devirip refüje çıkarak durabildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY