Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 PM 475 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.A. yönetimindeki 68 ACY 529 plakalı Fiat Tofaş marka kavşakta çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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