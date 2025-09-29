Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı trafik kazasında kamyonet yan devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şamlı Mahallesi 3004. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. (45) idaresindeki 68 ADY 992 plakalı kamyonet ile Murat Y. (45) yönetimindeki 68 ACY 844 plakalı hafif ticari araç dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek yan yatarken, sürücüler ve yolcu Şule B. (22) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Vanspor teknik direktörü Hakan Kutlu, takımının Amedspor'a attığı gol sonrası depara kalktı

Ünlü teknik direktör takımının attığı gol sonrası depara kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.