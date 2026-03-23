Aksaray'da hafif ticari araç takla attı: 2 ağır yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüjden karşı şeride geçerek takla atarken, sürücü ve arkadaşı olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 15. Ekecik Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Burak Ş. idaresindeki 68 HH 006 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Ardından takla atan otomobil karşı şeritte ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet C. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü ve yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı