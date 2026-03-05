Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu.

Kaza, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Makas kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Veli M. (20) idaresindeki 68 BM 986 plakalı Opel marka otomobil, Makas kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Emre E. (25) yönetimindeki 07 AFG 155 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Opel marka otomobilin ön kısmı adeta hurdaya dönerken, sürücüsü Veli M. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü ambulanstaki müdahalesinin ardından tedavisi tamamlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle sanayiye çekildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
