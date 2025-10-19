Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Kaza E-90 karayolu Aksaray istikametine yaşandı. Elinden bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden 68 KY 552 plakalı Chevrolet Marc'a otomobil, sağ şeritte aynı istikamete seyreden Mustafa B. (59) idaresindeki 27 AIB 501 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üst kısmı sıyrılarak adeta hurdaya döndü. Kazada isimleri henüz belirlemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aksaray Konya yolu kısmen trafiği kapatılırken kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - AKSARAY