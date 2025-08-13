Aksaray'da Tırın Minibüslere Çarpma Kazası: 3 Yaralı

Aksaray'da Tırın Minibüslere Çarpma Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray - Konya Kara yolu Eşmekaya Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir tır iki minibüse çarparak takla attı, sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Aksaray'da tırın 2 ayrı minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Kara yolu Eşmekaya Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Y.E.Y. (35) idaresindeki 42 GP 021 plakalı demir malzeme yüklü Mercedes marka tır, aynı istikamete seyreden Y.G. (37) yönetimindeki 50 AFH 754 plakalı minibüs ile yine aynı istikamete giden R.D. (53) idaresindeki 42 FNK 16 plakalı minibüse çarptı. Kazada 50 plakalı minibüs takla atarken, 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.