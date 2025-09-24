Aksaray'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya Karayolu Bozcamahmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne seyreden A.D. (54) idaresindeki yabancı plakalı Peugeot marka otomobil, aynı yönde ilerleyen A.Y. (36) yönetimindeki 20 ARD 396 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki F.D. (73) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - AKSARAY