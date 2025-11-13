Haberler

Aksaray'da Tır Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Kazada İzzettin Bartan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (24) idaresindeki 38 ABN 647 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır hurdaya dönerken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan İzzettin Bartan ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri İzzettin Bartan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.