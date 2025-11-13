Aksaray'da Tır Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (24) idaresindeki 38 ABN 647 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır hurdaya dönerken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan İzzettin Bartan ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri İzzettin Bartan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY