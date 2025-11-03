Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray il merkezinde 3 şahsın tefecilik yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, yeterli delile ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. İl merkezinde 2 ayrı adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY