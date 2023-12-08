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Aksaray'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yapılan operasyonda bir ikamette adeta cephanelik bulundu. Jandarma ekipleri, 56 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

- Evin banyosundan cephanelik çıktı

Jandarmanın silah kaçakçılığına büyük darbe vurduğu operasyonda banyoda 56 av tüfeği, 17 tabanca ve yüzlerce çeşitli teçhizat ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da silah kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon yapan jandarma, dairenin banyosunda adeta cephanelik ele geçirerek silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu.

Operasyon, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri yaptığı araştırmalarda tespit ettiği ikameti ve R.B. isimli şahsı takibe aldı. 6 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda R.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde jandarma ekiplerince yapılan aramada banyo ve banyo içinde bulunan duşa kabin içerisinde 56 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 334 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği şarjörü, 61 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği dipçiği, 38 adet av tüfeği el kundağı, 8 adet av tüfeği kabzası ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultanhanı Jandarma Aksaray Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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