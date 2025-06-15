Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 12 Yolcu Yaralı

Aksaray'da Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından biri sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında yaşanan kazada balonun pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak balonlarından birisi Karataş köyü yakınlarında anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Balonun inişi sırasında kaza yaşandı. Kazada, balon pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine inceleme yapmak için Aksaray Cumhuriyet Savcısı geldi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray Valiliğinden balon kazası açıklaması

Aksaray Valiliği'nden de yaşanan balon kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır." - AKSARAY