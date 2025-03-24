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Aksaray'da Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Aksaray'da Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
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Aksaray-Gülağaç yolunda seyir halindeyken motoru alev alan kamyon, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aksaray'da seyir halindeyken motoru alev alan kamyondaki yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Aksaray- Gülağaç yolunun 14. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Gülağaç istikametine seyreden Y.S. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Önce dumanlar çıkan kamyonu sağa çeken sürücü araçtan inerek ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Yangın araç sürücüsü ve yoldan geçen diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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