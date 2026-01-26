Haberler

Aksaray'da 9 köyde şap karantinası

Güncelleme:
Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı 9 köy, şap hastalığı nedeniyle karantina altına alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu hayvan giriş çıkışları durduruldu.

Aksaray'da şap hastalığı nedeniyle 9 köy karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde bazı hayvanlarda şap hastalığı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe ve köylerde yaptığı incelemelerin ardından 9 köyü karantina altına alarak hayvan giriş çıkışlarını durdurdu. Kısıtlama çerçevesinde Satansarı köyü başta olmak üzere Balcı, Ceceli, Reşadiye, Sarıkaraman, Durhasanlı, Pirli, Kümbet ve Bozkır köyleri riske karşı karantina altına alındı. - AKSARAY

