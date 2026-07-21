Haberler

Aksaray'da bir kişi arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu

Aksaray'da bir kişi arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da müstakil evde yaşayan 37 yaşındaki Ahmet Koçak, arkadaşı tarafından tavana asılı halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da müstakil evde yaşayan 37 yaşındaki şahıs, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, Hacıhasanlı Mahallesi 704 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde arkadaşıyla birlikte yaşayan Ahmet Koçak (37), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. İşten çıktıktan sonra eve gelen adam, arkadaşının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak eve girdi. İçeride arkadaşı olan Ahmet Koçak'ı tavana asılı olarak bulan şahıs neye uğradığını şaşırırken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlıkçılar şahsa yaptığı ilk müdahalede öldüğünü belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın bunalıma girerek intihar ettiği düşünülürken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm

Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti