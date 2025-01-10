Aksaray'da Polis Kovalamacasına Kaçan Şüpheli Kümeste Yakalandı

Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli polis kovalamacası sonucu saklandığı kümeste yakalandı.

Olay, Nakkaş Mahallesi 2841 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen polis ekipleri yolda yürüyen şüpheli gördükleri şahsa 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp yaya kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Duvarlardan atlayıp kaçan şüpheli kısa sürede izini kaybettirdi. Bunun üzerine polisler destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi mahalleyi adeta abluka altına aldı. Çevreye dağılan polislerin arama çalışmaları sonucu şüpheli müstakil bir evin bahçesindeki kümeste kıstırıldı. Duvarlardan atlayarak bahçeye giren ve kümesin etrafını saran polisler şahsı kıskıvrak yakaladı. Polisin araç ve yaya olarak yaptığı kovalamaca anları anbean kameralara da yansıdı.

"Annemi, avukatımı arayın"

Gözaltına alındığı esnada bahçenin dışında bulunan arkadaşlarına seslenen şüpheli, "Annemi ve avukatımı arayın" dedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen şahıs gözaltına alınıp polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik tespitinde E.G. (20) olduğu belirlenirken, Genel Bilgi Taramasında (GBT) ise hırsızlık suçundan arandığı, yine geçmişe dönük 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. E.G. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY