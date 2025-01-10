Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

Aksaray'da Polis Kovalamacasına Kaçan Şüpheli Kümeste Yakalandı

Aksaray'da Polis Kovalamacasına Kaçan Şüpheli Kümeste Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi'nde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu bir kümeste yakalandı. Gözaltına alınan E.G.'nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli polis kovalamacası sonucu saklandığı kümeste yakalandı.

Olay, Nakkaş Mahallesi 2841 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen polis ekipleri yolda yürüyen şüpheli gördükleri şahsa 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp yaya kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Duvarlardan atlayıp kaçan şüpheli kısa sürede izini kaybettirdi. Bunun üzerine polisler destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi mahalleyi adeta abluka altına aldı. Çevreye dağılan polislerin arama çalışmaları sonucu şüpheli müstakil bir evin bahçesindeki kümeste kıstırıldı. Duvarlardan atlayarak bahçeye giren ve kümesin etrafını saran polisler şahsı kıskıvrak yakaladı. Polisin araç ve yaya olarak yaptığı kovalamaca anları anbean kameralara da yansıdı.

"Annemi, avukatımı arayın"

Gözaltına alındığı esnada bahçenin dışında bulunan arkadaşlarına seslenen şüpheli, "Annemi ve avukatımı arayın" dedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen şahıs gözaltına alınıp polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik tespitinde E.G. (20) olduğu belirlenirken, Genel Bilgi Taramasında (GBT) ise hırsızlık suçundan arandığı, yine geçmişe dönük 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. E.G. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte yabancı VAR'ın Türkiye'ye maliyeti
img

Kadıköy'de kıyameti koparan futbolcuyu takımına alıyor
img

Los Angeles'taki yangında Turabi'nin evi ve arabası yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış

Son Dakika Haberleri

Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.