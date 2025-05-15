Aksaray'da Otomobil Yangını: Motorundan Duman Çıktı, Alevlere Döndü

Aksaray'da seyir halindeyken aniden motorundan dumanlar çıkan otomobil yanarak hurdaya döndü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi yeni sanayi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayiden çıktıktan sonra şehir merkezi istikametine giden K.A. idaresindeki 41 AS 593 plakalı otomobilden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücüsü, aracı sağa çekip kontrol etmek istedi. Ancak sürücünün kaputu açmasıyla birlikte otomobilde çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı. Diğer araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangının araç elektrik tesisatındaki şase nedeniyle çıktığı belirlendi. - AKSARAY