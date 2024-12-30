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Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı

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Aksaray'da bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı ve motosikletteki baba-kızın yola savrulduktan sonra birbirlerine sarılışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosikletten savrulan baba ve küçük kızın birbirine sarılması yürekleri dağladı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. İlçe merkez istikametine seyreden D.G.Z. (27) isimli bayan sürücünün idaresindeki otomobil, 4 yol geçişinde C.D. (33) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 4 yaşındaki kızı N.G.D. motosikletten savrularak yola düştü. Kazanın ardından hemen yerden kalkan baba ve küçük kızı birbirlerine sarılırken, tüm bu anlar bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin motosikletle çarpışma anı ve yola savrulan baba ve kızın birbirlerine sarılması, otomobilin ise bir evin duvarına çarparak durması ve kadın sürücü ile kadın yolcunun aşağıya inerek yardım istemesi görünüyor.

BABA VE KÜÇÜK KIZI AMELİYAT OLACAK

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan baba ile kızı, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, babanın ayağında kırık, kızının ise çenesinin kırık olduğu ve ameliyat olacakları öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Neyse ki ölen olmamış. Bu kadar hızlı gidilir mi, çarptıktan sonra bile hızını alamayıp duvara toslamış ablamız.

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Al işte sorumsuz bir baba. Kız çenesinden ameliyat olacakmış. Kafasına kask takmadan motora bindiren sonra çenesinin parçalanmasına neden olan iki öküz. Biri araba kullanan diğeri babası.

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