Aksaray'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi yeni sanayi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. (60) idaresindeki 68 EC 321 plakalı otomobil ile İsa S. (45) yönetimindeki 68 ABK 076 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İsmail K. araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı sürücü ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY