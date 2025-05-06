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Aksaray'da Nefes Kesen Kovalamaca: Sürücü Polisleri Yaralama Pahasına Kaçtı

Aksaray'da Nefes Kesen Kovalamaca: Sürücü Polisleri Yaralama Pahasına Kaçtı
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Aksaray'da, bir sürücünün polislerin 'dur' ihtarına uymayıp 5. kez kaçışı nefesleri kesti. Kovalamaca sırasında yaşanan heyecan dolu anlar kameralara yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca nefesleri kesti

Kovalamaca ve polislerin ölümden döndüğü o anlar anbean kamerada

"Türk Polisi'nden kaçılmaz" deyip 4 kere yakalanmıştı ama bu kez polisleri yaralama pahasına kaçtı

AKSARAY - Aksaray'da 1 yılda 4 kez polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanınca her seferinde polise direnip güçlük çıkaran, gözaltına alınınca da "Türk Polisi'nden kaçılmaz" diyen o sürücünün kullandığı araç dün gece yine polisi alarma geçirdi. 5. kez "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü ön ve arkadan sıkıştırıldığı yolda tam yakalandı derken aracını polisin üzerine sürdü. Aracı durdurmak isteyen polis memurunu da sürükleyerek engebeleri geçen sürücü bu kez polisleri yaralama pahasına kaçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yolda zikzak çizerek seyreden ve trafiği tehlikeye düşüren 68 ADF 842 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Bulvardan E-90 Karayoluna çıkıp Konya istikametine kaçan sürücü defalarca yapılan ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Peşindeki polis ekiplerini atlatmak için hatalı sollama yapıp emniyet şeridine girerek trafikteki herkesin canını tehlikeye atan araç telsiz anonsu ile diğer ekiplere de bildirilerek kaçış istikametine yönelik depolama yapıldı. Otogar ışıklı kavşağa geldiğinde yapılan depolama sonucu araçlardan geçiş bulamayan sürücü emniyet şeridinden kaçmak istedi. Bu sırada polis aracı hemen aracın önüne geçerek emniyet şeridini de kapattı. Önünde polis aracı, arkasında bir başka araç olduğu için olduğu yerde sıkışan sürücü kaçamayacağını anlayınca aracını yolun kenarında bulunan araziye sürdü. Araçtan inerek sürücüye müdahale etmek isteyen polis memurları aracı durdurmaya çalışırken, araziden kaçmak isteyen sürücü polis memurlarını hiçe sayarak gaza basmayı sürdürdü. Polis memuru aracı durdurmak için cama yapışırken, engebeli arazide büyük taşların bile üzerinden geçen sürücü adeta polis memurlarını yaralama pahasına gaza basmaya devam etti. Araziden aracı çıkarınca yine emniyet şeridinden kaçan sürücü önüne çıkan polis memurlarının da üzerine araç sürerek kaçışını sürdürdü. Araç otogar ışıklı kavşaktan toptancılar ve galericiler sitesi istikametine kaçarak kısa sürede kayıplara karıştı. Yaşanan tüm kovalamaca ve polis memurlarının azimli mücadelesi anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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