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Aksaray'da narkotik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Aksaray'da narkotik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Aksaray'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 28 bin 420 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tüfek ve para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve operasyonlarda ekipler tarafından 700 gram sentetik kannabinoid, 30 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 19 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hap ve 5 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira para bulundu. Çalışmalar kapsamında yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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