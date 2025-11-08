Aksaray'da Motosiklet Sürücüsüne 'Dur' İhtarnı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanıdı. 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış olan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, H.C.A.'ya "dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği" maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti. - AKSARAY