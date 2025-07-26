Aksaray'da Motosiklet Sürücüsü Polisi Yaraladı

Aksaray'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kontrol noktasındaki polis memuruna çarptı. Olayda yaralanan polis memuru ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, genel asayiş ve trafik kontrolü yaptığı esnada, F.C.K. (17) idaresindeki motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak kaçmaya çalıştı. Motosiklet bu sırada görevli polis memuru Yusuf Ç.'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan polis memuru Yusuf Ç. yaralandı. Olayın ardından kontrol noktasına sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru ve yaralanan motosiklet sürücüsü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir de kontrol noktasına gelerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru ve motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY