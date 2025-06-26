Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Aksaray'ın Çiftlik Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, hızla önündeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da önünde seyreden otomobile hızla arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi TOKİ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyreden Onur M. (20) idaresindeki 68 AFM 892 plakalı motosiklet, aynı istikamette önünde seyreden ve kavşaktan dönmek isteye Yüksel Y. (56) yönetimindeki 68 EV 139 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alanın sürücün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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